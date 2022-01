RDC: 11 civils tués par la milice Codeco

L’attaque a été menée par les miliciens de Codeco et a eu lieu dans la nuit du samedi à dimanche 16 janvier 2022. « Les assaillants de la Coopérative pour le développement du Congo (Codeco) et leurs alliés ont massacré des civils dans le village de Kokonyange. Le bilan provisoire est de 11 civils tués par balles et 10 blessés », a déclaré à l’Agence Anadolu Jonas Lemi, chef de la localité attaquée.

