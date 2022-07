RDC: 09 personnes tuées dans une double attaque terroriste

De nouvelles attaques attribuées aux groupes armés ont fait neuf (09) morts dans la région nord-est de la République Démocratique du Congo (RDC).

Les attaques survenues dans la nuit du samedi 23 à dimanche 24 juillet 2022, près de la frontière avec l’Ouganda, ont été attribuées aux Forces démocratiques alliées (ADF). Les deux villages attaqués sont situés à moins de 5 km de la frontière entre la RDC et l’Ouganda.

« Les ADF sont entrés au village Kayera, c’est non loin de la frontière avec l’Ouganda. Ils ont tué six personnes: deux enfants, deux femmes et deux hommes. Un papa blessé est décédé à l’hôpital », a déclaré à l’AFP Jacques Kisembo, un des responsables de la société civile d’Irumu.

« Nous ne comprenons pas cette situation: comment les ADF sont arrivés jusqu’à notre village alors qu’il y a la présence des militaires congolais et ougandais dans la région? », s’est-il interrogé.

Depuis une décennie, les armées congolaise et ougandaise mènent des opérations conjointes pour tenter de neutraliser le groupe rebelle ADF dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, placées sous état de siège depuis mai 2021. Mais la situation ne s’améliore toujours pas avec la montée en puissance d’un autre groupe rebelle appelé M23, dans la région. Une force régionale est attendue pour épauler l’armée congolaise dans sa lutte contre le terrorisme.