RB Leipzig peut inquiéter le Bayern en quart de Coupe d’Allemagne selon Ole Werner

À la veille du quart de finale de la Coupe d’Allemagne face au Bayern Munich, programmé mercredi à 19h45 GMT, Ole Werner a pris la parole en conférence de presse ce mardi. L’entraîneur du RB Leipzig est venu avec un discours mesuré mais ambitieux, conscient du rôle de challenger attribué à son équipe.

Werner a expliqué qu’il souhaite que ses joueurs abordent la rencontre libérés de toute pression inutile et prêts à tenter leur chance lorsque des opportunités se présenteront. L’entraîneur a insisté sur la nécessité d’un engagement sans complexe : loin d’être intimidés par la réputation bavaroise, les Leipzigois devront au contraire faire preuve d’audace et de confiance pour mettre à mal leur adversaire.

Sur le plan des choix d’équipe, le technicien a levé le suspense autour du gardien : Maarten Vandevoordt sera aligné dans les buts mercredi. Ce choix s’inscrit dans la volonté de Werner d’apporter de la stabilité dans les cages avant un rendez‑vous de haute intensité.

Organisation défensive et volonté offensive

Du point de vue tactique, l’entraîneur a mis l’accent sur la discipline collective, surtout dès que l’équipe perdra le ballon. Il a évoqué la nécessité d’une défense agressive à différents étages du terrain, en gardant les lignes compactes et en travaillant de concert pour réduire les espaces. Selon lui, cette solidarité devra se conjuguer avec des séquences de pressing coordonnées pour gêner le Bayern dans la construction.

Pour autant, Werner a précisé que Leipzig ne renoncerait pas à ses principes offensifs. Il pense que l’effectif dispose d’éléments capables de créer du danger et de profiter des moindres failles adverses. Les précédentes confrontations entre les deux clubs, a‑t‑il rappelé, ont déjà montré que son équipe peut se montrer menaçante si elle conserve sa cohésion et son agressivité.