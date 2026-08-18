Rawell Saidi, candidate des Marseillais, agressée sexuellement à Monaco par quatre hommes

Rawell Saidi, connue du grand public pour sa participation à l’émission de téléréalité Les Marseillais South Africa sur W9 et Les Anges sur NRJ12, a récemment révélé avoir été victime d’une agression sexuelle à Monaco. Dans une vidéo publiée sur TikTok, elle a livré un témoignage poignant sur cette épreuve qu’elle a vécue seule et en pleine nuit, alors qu’elle attendait son chauffeur à la sortie d’un restaurant. C’est une expérience traumatisante qu’elle a partagée dans l’espoir de sensibiliser le public à la violence sexuelle et d’encourager toutes les victimes à ne plus garder le silence.

Rawell Saidi, particulièrement active sur les réseaux sociaux où elle partage habituellement ses projets liés à la mode et son quotidien, a choisi la plateforme TikTok pour briser le tabou autour de ce drame personnel. Elle a décrit en détail les circonstances terrifiantes dans lesquelles elle a été agressée, insistant sur la peur paralysante et le choc qu’elle a ressentis face aux quatre hommes qui l’ont encerclée à Monaco. Selon son récit, cette agression a eu lieu alors qu’elle était assise sur un trottoir, attendant simplement son taxi à la sortie d’un établissement monégasque après une soirée.

Le témoignage glaçant de Rawell Saidi

Lors de son témoignage, Rawell Saidi a raconté comment les quatre individus se sont approchés d’elle, devenant rapidement menaçants. « Ils ont commencé à avoir les mains un peu baladeuses. Il y en a un qui m’a attrapé le visage« , a-t-elle confié avec émotion. Sous le choc, la jeune femme se dit tétanisée, incapable de réagir ou de crier. Elle explique que son instinct de survie s’est manifesté par une seule voix intérieure lui ordonnant de fuir, mais ses jambes et ses muscles semblaient figés par la peur.

L’agression a franchi un cap lorsque son chauffeur est arrivé sur les lieux. Alors qu’elle tentait de monter dans le véhicule, un des agresseurs a glissé sa main sous sa jupe pour lui toucher les fesses. Elle a alors réussi à repousser l’homme avec force et à entrer dans la voiture, où elle a éclaté en sanglots. Rawell Saidi a confié : « Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer s’il n’y avait pas eu mon taxi« . De retour chez elle, elle a été submergée par un fort sentiment de culpabilité, un sentiment malheureusement fréquent chez les victimes de violences sexuelles, et a passé la nuit à revivre ces instants douloureux.

Soutenue par ses proches et sa famille, Rawell Saidi a pris la décision courageuse de déposer une plainte auprès du commissariat de Monaco dès le lendemain matin. Elle a exprimé sa fierté d’avoir osé franchir cette étape après avoir longtemps laissé passer ce type d’agressions. Elle déclare désormais vouloir marquer un tournant : « En 2026, je ne laisse plus rien passer. Ce n’est pas normal« .

Les forces de l’ordre monégasques ont reçu avec attention son témoignage et ont annoncé qu’une enquête est en cours. À ce titre, les enquêteurs vont exploiter les images enregistrées par les caméras de vidéoprotection de la Principauté pour identifier et interpeller les quatre hommes impliqués dans cette agression sexuelle.

Au-delà de son expérience personnelle, Rawell Saidi a tenu à adresser un message plus global sur la condition des femmes et le harcèlement de rue. Malgré une pratique régulière de la boxe et un tempérament fort, elle rappelle que l’effet de surprise et le nombre d’agresseurs peuvent empêcher toute réaction, même chez les victimes les plus préparées. Elle compte suivre l’évolution de cette affaire de près.