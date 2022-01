Ravip au Bénin: l’ANIP lance une opération de ratissage pour les non enrôlés

Au-delà de la sécurisation et de la fiabilité de l’état civil, le Ravip facilite la vie aux Béninois à travers ses différentes déclinaisons et applications. La dématérialisation de plusieurs services permet de gagner beaucoup de temps et de lutter contre la corruption qui est une pratique courante dans l’administration publique. Il faut mentionner par ailleurs que la liste électorale pour le compte des législatives de 2023 sera extraite du RAVIP.

Cette opération qualifiée de révolutionnaire par le gouvernement doit lancer la modernisation et la fiabilité de l’état civil au Bénin par l’opérationnalisation du Registre national des personnes physiques ainsi que l’attribution d’un numéro personnel d’identification à chaque citoyen, et ceci conformément à la loi.

Le Recensement administratif à vocation d’identification de la population (Ravip) est l’une des toutes premières réformes lancées par le régime du président Patrice Talon et qui a suscité de vives polémiques. Selon le gouvernement, la mise en œuvre de ce Registre vise à créer un système facilitant entre autres, l’accès des citoyens et étrangers résidant sur le territoire national, aux divers services essentiels.

Selon le mandataire délégué de l’ANIP, cette opération qui sera bientôt lancée est une nouvelle chance accordée à ceux qui ne se sont pas faits enrôlés lors de la précédente opération et qui par conséquent éprouvent des difficultés à établir des actes d’Etat civil sécurisés. Une opération qui, pourrait-on dire, dédouane également les personnes qui sont en âge de voter et qui ne se retrouvent pas dans la base de données du RAVIP (dans laquelle sera extraite la prochaine liste électorale)

