Rapport 2021 de l’EIU: le Bénin parmi les 16 pays à démocraties hybrides

Le Bénin est classé une nouvelle fois parmi les 16 pays africains à démocratie hybride. C’est du moins ce que nous renseigne le rapport 2021 de l’Economist Intelligence Unit (EIU) sur la démocratie dans le monde.

L’Economist Intelligence Unit (EIU) a rendu public son rapport 2021 sur les différentes formes de démocraties. Dans ledit rapport qui a pris en compte 50 pays d’Afrique sauf les Seychelles, le Soudan du Sud, la Somalie et Sao Tomé-et-Principe et qui fait un état des lieux de la démocratie sur le continent, au cours de l’année 2021, le Bénin est classé dans la catégorie des 16 pays à démocratie hybride.

De façon plus spécifique, le pays de Patrice Talon est classé à la 106ème place sur le plan mondial et à la 21ème place sur le continent africain avec un score en baisse de 0,39.

Le rapport 2021 de l’EUI félicite l’île Maurice qui est le seul pays à se classer dans la catégorie « pleine démocratie » en Afrique. Cependant, le pays a enregistré une détérioration de son score qui passe de 8,14 à 8,08, bien qu’il ait gagné une place dans le classement mondial. Le rapport encourage également la Mauritanie et la Zambie qui ont amélioré leurs scores.

De façon générale, on note une régression de la démocratie de part et d’autre. D’après l’EIU, ce recul de la démocratie est essentiellement dû à la détérioration des performances dans les domaines du processus électoral et du pluralisme, des libertés civiles et de la culture politique.

Ainsi, sur les 44 pays d’Afrique subsahariens pris en compte par le rapport, 16 ont enregistré une baisse de leur score. Les baisses les plus visibles sont enregistrées par la Guinée (-0,80) et le Mali (-0,45) qui sont descendus respectivement aux 147e et 119e places. Suivent le Bénin (-0,39), le Congo-Brazzaville (-0,32) et l’Angola (-0,29).

Le rapport de l’Indice de la démocratie de l’EIU donne un aperçu de l’état de la démocratie dans le monde entier pour 165 Etats indépendants et deux territoires. Cinq critères sont pris en compte dans l’appréciation: il s’agit du processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, et la culture politique.