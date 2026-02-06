Raphinha: «Lamine Yamal, c’est le plus fêtard, toujours endormi, toujours en retard»

Raphinha a dressé un portrait sans filtre de Lamine Yamal. Et l’ailier du Barça a décrit son coéquipier comme un fêtard, toujours collé à son smartphone.

Dans les couloirs du FC Barcelone, les confidences entre coéquipiers finissent parfois par franchir la porte des vestiaires. Raphinha, l’ailier brésilien, a offert un aperçu aussi cru qu’affectueux du quotidien de la pépite blaugrana, Lamine Yamal. Un portrait en clair-obscur du prodige espagnol; souvent pointé du doigt pour ses supposés écarts extrasportifs.

« Il est toujours sur son téléphone, c’est le plus fêtard, toujours endormi, toujours en retard, obsédé par ses cheveux », a lancé Raphinha, sans filtre, dans l’émission « A guest and a half » sur la chaîne YouTube de Sofascore. Des propos qui, même teintés de complicité, risquent de faire jaser dans les hautes sphères du club et au-delà.

Pour le Brésilien, l’explication est avant tout générationnelle. « Vu son âge, il est constamment sur son téléphone, c’est normal. La génération actuelle est toujours sur son téléphone. TikTok, Instagram, WhatsApp, musique, il envoie des messages sur son téléphone, avec des écouteurs », a-t-il décrypté.

Cette hyperconnexion aurait des répercussions directes sur la forme physique du jeune international espagnol. « Le matin, il est toujours endormi parce que je pense qu’il se couche tard. Pas parce qu’il fait la fête tous les jours, mais parce que passer autant de temps sur son téléphone fait qu’on se couche tard », a analysé Raphinha.

Le portrait s’achève sur une note plus silencieuse. « Il n’est pas grincheux, mais il est silencieux, il ne parle pas trop la première heure. » Alors que le Barça mise énormément sur son avenir, ces révélations posent une question cruciale : le club saura-t-il canaliser le talent brut de Yamal tout en l’accompagnant dans sa vie de jeune adulte superstar ? Le défi est aussi grand que le potentiel du joueur.

