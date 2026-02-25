Ramzy Bedia prononce « On la connaît ta Roumaine » lors d’un épisode avec Bigflo

Un extrait vidéo publié quelques heures après son enregistrement a suscité une vive polémique : lors du troisième épisode de l’émission KIEMITO diffusé le 24 février, Ramzy Bedia a tenu une remarque qualifiée de raciste à l’encontre de la compagne de Bigflo , déclenchant des réactions hostiles sur les réseaux sociaux, notamment sur X.

L’échange s’est déroulé autour d’une table où le duo comique Éric Judor et Ramzy Bedia recevaient le duo musical Bigflo et Oli. L’ambiance, présentée comme détendue dans l’extrait, a pris une tournure controversée lorsque Florian, connu sous le nom de scène Bigflo, a évoqué, au sujet de sa compagne, la pratique de la cartomancie : « Moi ma meuf tire les cartes, sachez-le ».

Ce rendez‑vous s’inscrit dans la continuité du retour des deux humoristes à la télévision et sur les plateformes numériques : après leur notoriété acquise dans les années 1990‑2000 — passages télévisés, l’émission « Les Mots d’Éric et Ramzy » et la série H — Éric et Ramzy se sont retrouvés pour animer « Comedy Class » en 2024 puis « Totalement fan » en 2026, tout en publiant régulièrement des vidéos sur YouTube. Les frères toulousains Bigflo et Oli, pour leur part, préparent la sortie de leur cinquième album studio, Karma, attendue le 13 mars 2026.

Propos et réactions sur les réseaux

Après la confidence de Bigflo, Éric Judor a ri et lancé : « Sans déconner, des cartes, des cartes bancaires ! » Soudain, Ramzy Bedia a enchaîné : « Elle tire des cartes c’est ça ? On la connaît ta Roumaine ». Cette réplique, prononcée devant les invités et suscitée par le ton humoristique de l’émission, a été perçue comme une stigmatisation liée à l’origine de la compagne évoquée.

La séquence, partagée sur X, a immédiatement généré des commentaires contradictoires. Certains internautes ont dénoncé l’allusion comme raciste : « C’est pas raciste ça ? En fait, à partir de quoi on dit c’est raciste ? », écrit l’un d’eux sous l’extrait. Un autre internaute a critiqué la réaction de Ramzy en écrivant : « Ramzy, le premier à pleurer comme une madeleine si quelqu’un avait dit ça de sa communauté. Quel blaireau ». D’autres commentaires ont signalé un malaise et évoqué la possibilité d’une perte d’abonnés pour l’humoriste.

Sur la table, la réaction des participants a été le rire ; en dehors, la diffusion de l’extrait a provoqué une contestation publique sur le ton et le contenu de la remarque. Le duo de rappeurs, et en particulier Bigflo, n’a pas apporté d’autre précision sur l’identité de la personne à laquelle il faisait référence. Le chanteur, qui se dit traditionnellement discret sur sa vie privée, indiquait déjà en 2022 dans Planète Rap : « J’ai une copine, je suis casé et je suis très, très bien. Je découvre la vie à deux. » Il n’a pas confirmé si la personne mentionnée lors de l’émission était la même que celle évoquée en 2022.