Ramiz Zerrouki : « Sur le terrain, c’est une véritable guerre »

Ramiz Zerrouki a assuré qu’il n’a pas changé son approche pour la confrontation contre Feyenoord. Le milieu de terrain, évoluant à l’heure actuelle sous les couleurs du FC Twente où il est prêté par Feyenoord, l’a affirmé au lendemain de la victoire de son équipe sur le score de 2-0.

Face aux supporters adverses massés dans l’enceinte, Zerrouki a choisi de garder ses distances. Il a expliqué les raisons de ce comportement au micro des journalistes après la rencontre.

Selon lui, tout contact sur le terrain aurait été prématuré : il a préféré rester concentré sur le match et n’a eu d’échanges avec certains anciens coéquipiers qu’une fois la partie terminée. « Sur le terrain, on se livre bataille ; ensuite seulement on peut retrouver la légèreté », a-t-il indiqué.

Professionnalisme et contrôle des émotions

Le joueur a insisté sur la séparation entre l’intensité du jeu et les relations humaines en dehors de la pelouse. Tout au long de la saison, il dit avoir conservé des liens avec plusieurs joueurs de Feyenoord, preuve, selon lui, qu’il est possible de conjuguer compétitivité et respect mutuel.

En choisissant sciemment de ne pas saluer les tifosi durant la partie, Zerrouki a voulu éviter que l’émotion n’altère sa concentration. Il a rappelé qu’après les 90 minutes, la convivialité et les sourires peuvent reprendre leur place entre anciens partenaires.