Ramadan: Cristiano Ronaldo a tenté de jeûner, révèle un ancien d’Al-Nassr

L’ancien défenseur d’Al-Nassr, Shaye Sharahili, a levé le voile sur une anecdote concernant Cristiano Ronaldo. Selon lui, la star portugaise aurait tenté de jeûner durant le Ramadan l’an passé, sans parvenir à poursuivre l’expérience au-delà de deux jours.

Arrivé en Arabie saoudite en janvier 2023 en tant qu’agent libre, Ronaldo évolue depuis sous les couleurs du club de Riyad. Mais s’adapter aux exigences du Ramadan, tout en maintenant un niveau de performance optimal, relève d’un véritable défi, comme l’a expliqué Sharahili dans un entretien accordé à Thmanyah Sports.

« Jouer pendant le Ramadan n’est pas simple, mais certains joueurs s’en sortent bien, et j’en faisais partie. Cela semble plus difficile pour les joueurs étrangers car ils n’y sont pas encore habitués, et aussi parce qu’il leur est difficile de maintenir leur routine quotidienne, notamment en ce qui concerne les repas, le sommeil et d’autres habitudes importantes », a confié l’ancien joueur. Avant d’ajouter : « Cristiano Ronaldo a essayé de jeûner pendant deux jours durant le Ramadan, mais il a trouvé cela très difficile. »

Habitué à une discipline de fer et à une hygiène de vie millimétrée, le quintuple Ballon d’Or a dû composer avec un rythme profondément modifié. Depuis son installation en Arabie saoudite, l’attaquant de 41 ans s’est toutefois pleinement investi dans son nouvel environnement, devenant l’une des figures majeures du développement du championnat saoudien.

Sous contrat jusqu’en 2027 après sa prolongation signée l’été dernier, Ronaldo demeure la tête d’affiche d’Al-Nassr et l’un des principaux artisans du rayonnement international de la Saudi Pro League, dont l’essor a accompagné l’attribution de la Coupe du monde 2034 au royaume.



