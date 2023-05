Racisme: « Je ne voulais pas attaquer Vinicius », Javier Tebas s’excuse

-Publicité-

Dans un entretien accordé à ESPN au Brésil, le président de la Liga, Javier Tebas, a présenté ses excuses pour sa réaction aux insultes racistes proférées à l’encontre de Vinicius lors du match entre Valence et le Real Madrid.

Après avoir suscité la controverse avec son tweet en réponse aux insultes racistes subies par Vinicius Junior lors du match entre Valence et le Real Madrid dimanche dernier, Javier Tebas, président de la Liga, a fait machine arrière deux jours plus tard. Il a présenté des excuses, reconnaissant que sa réaction initiale était inappropriée. Il avait notamment invité le Brésilien à ne pas se laisser « manipuler » et Vinicius avait regretté qu’il s’attaque à lui plutôt que de chercher des moyens pour lutter contre le problème.

Tebas explique que son message avait été mal compris, mais s’excuse quand même. « Quand beaucoup de gens comprennent le message d’une certaine manière, ils ont raison. Je dois donc m’excuser. (…) Je ne voulais pas attaquer Vinicius, mais si la plupart des gens l’ont compris ainsi, je dois m’excuser. Ce n’était pas mon intention. Je me suis mal exprimé, dans un mauvais moment« , a déclaré le président de la Liga, lors d’un entretien accordé à ESPN Brésil.

'Não somos uma liga racista, somos uma liga que protege o jogador negro', diz presidente de LaLiga #ESPNnoStarPlus #FutebolNaESPN #LaLigaNaESPN https://t.co/QQq8zs2mOQ — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) May 24, 2023

Le président de LaLiga a ensuite lancé un message d’apaisement : « Si j’ai blessé certains, qui ont pensé que j’étais raciste, c’est loin d’être la réalité. Comme je l’ai déjà dit, nous avons dénoncé des personnes (qui ont commis des actes racistes), nous l’avons fait parce que nous ne voulons pas de racisme dans le football. Nous ne voulons pas de racisme avec un joueur qui va être, qui est un crack mondial, Vinicius. » Pour finir, Javier Tebas a assuré que le championnat espagnol n’est pas raciste: « Nous ne sommes pas un championnat raciste, nous sommes un championnat qui protège les joueurs noirs ».

