Racisme en Tunisie: un jeune Béninois tué dans l’attaque d’une maison de migrants

Il s’agit d’un nouveau crime, qui s’inscrit dans la rhétorique belliqueuse d’incitation à la haine et au racisme, suscitée par le discours incendiaire du président tunisien Kais Saied en mars dernier. Selon l’information rapportée par la presse tunisienne, un immigré originaire du Bénin a été poignardé à mort et cinq autres ont été blessés lors d’une attaque perpétrée par des jeunes Tunisiens dans le centre-est de la Tunisie.

Dans la nuit du 22 au 23 mai à Sfax, ville et centre économique située à l’est de la Tunisie à environ 270 kilomètres de Tunis, sept Tunisiens armés de couteaux et d’épées ont attaqué une maison où 19 migrants dans le quartier populaire de Haffra. « Un ressortissant du Benin est décédé par arme blanche et cinq autres subsahariens blessés », nous rapporte le média Tunisienumerique.

Trois Tunisiens âgés de 17, 23 et 36 ans ont été arrêtés après l’ouverture d’une enquête judiciaire, a précisé Faouzi Mesmoudi, le procureur général et porte-parole du tribunal et d’ajouter que l’enquête est en cours pour essayer de connaitre les raisons de cette attaque.

Plusieurs organisations non gouvernementales ont dénoncé ce crime, qui « intervient dans une atmosphère de rhétorique continue pour inciter à la haine et au racisme contre les immigrés d’Afrique subsaharienne », selon un communiqué publié par le Forum tunisien des droits économiques et sociaux. Dans une déclaration commune, 23 organisations non gouvernementales ont dénoncé « le discours de haine et d’intimidation contre les immigrés (d’Afrique subsaharienne) diffusé sur les réseaux sociaux, qui contribue à la mobilisation contre les groupes les plus vulnérables et alimente les comportements violents à leur encontre ».