« Qu’il vienne me tuer », Camille Makosso défie le « Dieu » du prophète qui a annoncé sa mort

Le général Makosso a finalement répondu à l’annonce de sa mort faite par l’homme de Dieu Leonel du ciel Wandji il y a quelques mois.

Le 26 mars 2022, l’homme de Dieu, Leonel du ciel Wandji avait annoncé la mort du général Camille Makosso. « La parole de Dieu m’a été adressé en ces mots : Makosso est mort…sa mort ne faisait ni chaud, ni froid à l’Eternel des Armées parce que c’est la colère de Dieu qui s’abattait sur Makosso…c’est un décret qui a déjà été signé dans le monde spirituel par Dieu lui-même…’’, a prédit le guide religieux.

A l’époque, une fidèle de l’église du prophète a profité pour révéler avoir eu un songe dans le même sens que le prophète Leonel du Ciel Wandji. Or, un an plus tôt, en mai 2021, l’homme de Dieu, le pasteur Soho, avait également annoncé la mort de Camille Makosso dans un accident de la circulation.

Makosso répond enfin aux annonces de sa mort

Après plusieurs mois de silence, Camille Makosso a répondu au prophète Leonel du Ciel Wandji qu’il accuse d’être en quête de visibilité. « … Lorsque tu veux être plus connu, tu dois t’attaquer aux plus grands, tu dois attaquer les plus connus, dans l’art des réseaux sociaux, si tu veux avoir la popularité, attaque ceux qui sont populaires mais c’est quand même méchant…’’, a-t-il dénoncé.

« Quel est le péché de Makosso Camille pour que Dieu le frappe, va dire à ton Dieu qui t’a parlé que moi je dis son maudia, qu’il vienne me tuer, toi ton Dieu, moi mon Dieu que je connais il s’appelle Jésus Christ de Nazareth…’’, a-t-il fustigé.