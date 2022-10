Qui est Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, le nouveau Premier ministre du Burkina Faso ?

Nommé au soir du vendredi 21 octobre 2022, le nouveau Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, est chargé de former un gouvernement qui va répondre aux aspirations des hommes intègres et devant conduire à l’atteinte des objectifs du président Ibrahim Traoré. Avocat de proffesion, le nouveau Premier ministre est un admirateur avoué de l’ancien président assassiné, Thomas Sankara.

Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela est le nouveau Premier ministre du Burkina Faso. Il a été nommé le vendredi 21 octobre 2022, par le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Avocat de profession, il était jusqu’à sa nomination, à la tête du Centre de recherches internationales et stratégiques (CRIS), un groupe de réflexion.

Il est né à Koupéla, à environ 140 km, à l’Est de Ouagadougou et a fait une partie de ses études en France, à la faculté de droit de Nice. Il fait partie de ces étudiants de la diaspora qui ont soutenu Thomas Sankara, le leader de la Révolution et président du Burkina Faso, assassiné le 15 octobre 1987. Le Premier ministre est aussi titulaire d’un Diplôme de langues et de civilisations anglaises et américaines (DLCAA) et d’un certificat de licence pour l’enseignement du français comme langue étrangère (FLE) et dans ce cadre, il a eu à apprendre des notions sur la langue chinoise et de sa civilisation.

En 1983, alors étudiant à Nice avec ses camarades, il crée le Comité de défense de la révolution (CDR). Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’ancien président burkinabè, notamment « Thomas Sankara et la Révolution au Burkina Faso – Une expérience de développement autocentré ». Sa carrière d’après-études commence avec le poste d’assistant au Trinity College de l’université de Toronto (Canada), puis chercheur à l’université de Nice. Il revient exercer son métier d’avocat et enseigner le droit dans son pays.