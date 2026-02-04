Queen of Wealth se marie dans l’eau avec son époux

Une cérémonie nuptiale atypique tenue au Nigeria suscite actuellement un fort engagement sur les réseaux sociaux. L’événement met en scène une femme adepte d’un culte lié aux eaux, identifiée publiquement comme la « Queen of Wealth », qui a diffusé des images de ce qu’elle présente comme son union célébrée dans l’eau avec son époux, de confession chrétienne.

Une cérémonie nuptiale atypique tenue au Nigeria suscite actuellement un fort engagement sur les réseaux sociaux. L’événement met en scène une femme adepte d’un culte lié aux eaux, identifiée publiquement comme la « Queen of Wealth », qui a diffusé des images de ce qu’elle présente comme son union célébrée dans l’eau avec son époux, de confession chrétienne.

Les séquences partagées montrent le couple participant à un rituel aquatique propre à ce courant spirituel. La mariée et le marié, ainsi que d’autres fidèles, pénètrent dans l’eau vêtus de pièces de tissu blanches nouées autour du corps et portant des marques à la craie, selon les images relayées en ligne.

Le caractère mixte de cette union, mêlant pratiques religieuses traditionnelles et christianisme, a déclenché de nombreuses réactions sur les plateformes : fascination, curiosité et débats sur la compatibilité des croyances ont notamment été exprimés par les internautes.

Précisions sur la cérémonie

Après les rites aquatiques, le couple a opéré un changement de tenue pour une cérémonie plus conforme aux usages occidentaux : la mariée est apparue en robe blanche de mariage et le marié en costume.

Dans la publication accompagnant les images, la femme a célébré son « mariage dans l’eau » et adressé ses félicitations à son foyer.

Dans une autre vidéo devenue virale, elle a prononcé des vœux selon la tradition marine, affirmant que l’infidélité entraînerait la mort de la personne infidèle, formule appliquée indistinctement à l’homme et à elle.

