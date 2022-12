«Qué miras bobo ?», cette insulte de Messi contre un joueur néerlandais fait sensation (vidéo)

Après le match contre les Pays-Bas le vendredi 9 décembre 2022, le septuple ballon d’or Lionel Messi a tenu des propos insultant devenus un phénomène de la mode en Argentine.

« Qué miras bobo ? […] Anda pa’alla, bobo ! » c’est la réplique de Lionel Messi déjà déclinée en mugs et t-shirts en Argentine. Les faits se sont déroulés lors des interviews après match. En effet, après le coup de sifflet final, Wout Weghorts se rapproche de Messi dans le tunnel et lui demande son maillot.

Mais à la supprise générale, Lionel Messi était rentré dans une colère noire que même le joueur nerlandais ne comprenait pas. Le joueur argentin a été très vite rappelé à l’ordre par le journaliste qui a trouvé les mots pour le calmer. Visiblement la colère de Messi pourrait être liée aux séances de tirs au but.

Un phénomène commercial

Signifiant en langue française, « Qu’est-ce que tu regardes, abruti ? Tire-toi là-bas, abruti ! », l’insulte de Lionel Messi est devenue un fonds de commerce en Argentine avec des T-shirts, mugs, casquettes lancés sur le marché en quelques jours, et une analyse linguistique en prime.

Il s’agit pourtant d’un clash du capitaine argentin contre Wout Weghorts, un footballeur international néerlandais qui évolue au poste d’avant-centre au Beşiktaş JK et filmé en zone mixte après Pays-Bas-Argentine par la chaîne TyC Sports. La séquence a été repassée en boucle par les médias argentins, disséquée et monétisée dans le pays comme pour célébrer une insulte.

Une insulte adoptée par l’Argentine

Il avait entre autres des tasses sur le site de commerce en ligne Mercado Libre , disponibles à partir de 1 600 pesos (environ 9 dollars). Des tee-shirts aux designs variés – phrase avec l’effigie de Messi, avec le drapeau argentin. Dans le même temps, la phrase seule étaient proposés à 2 900 pesos (16 dollars) et les casquettes sont vendues à 3 900 pesos (22 dollars).

En matière du showbiz, le remix de cette insulte de Lionel Messi était au rendez-vous, d’innombrables « mèmes » (un mème est dans la majorité des cas une image, photo ou GIF repris et décliné en masse et avec humour sur Internet).

Selon le rapport de Outre France, « l’objet de recherches dominantes sur internet après le match était les mots « bobo »​, « andapaalla ». Mieux, remarque le média, un tweet avec la brève vidéo de 10 secondes avait été partagé 10,5 millions de fois lundi sans oublier que les premiers tatouages « Qué mira’bobo ? » ​sont apparus dans la même journée.

Lionel Messi, un homme vulgaire?

Ce geste de Lionel Messi a été interprété par la presse argentine comme la colère d’un génie victime des fautes des Néerlandais et de l’arbitrage. Certains médias parlent d’un leader enragé, « maradonien ».

Par contre, le quotidien La Nacion (conservateur) pense que le footballeur le plus extraordinaire de l’histoire, Lionel Messi peut aussi être un homme vulgaire ​.

A noter que ce match ente l’Argentine et Les Pays-Bas est certainement le plus chaud de la coupe du monde Qatar 2022 avec un total de 16 cartons jaune et un carton rouge distribués par l’arbitre de la rencontre Mateu Lahoz, l’égalisation néerlandais presqu’à la fin du temps règlementaire, les séances de tirs au but et les échauffourées sans oublier les provocations des deux côtés.