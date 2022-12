Quarts de finale de la Coupe du monde 2022: les affiches de ce samedi 10 décembre

Découvrez les rencontres au programme ce samedi 10 décembre, comptant pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022.

Les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 s’achèvent ce samedi avec deux matchs au programme. Au stade Al Thumama à partir de 16 heures (GMT+1), le Maroc défie le Portugal. Qualifiés pour ce stade pour la première fois de leur histoire, les Lions de l’Atlas ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et tenteront d’arracher leur ticket pour les demi-finales, une étape jamais atteinte par une équipe africaine. Tombeurs de grosses nations dont la Belgique (2-0) et l’Espagne (0-0, 3-0 tab), les joueurs du Royaume chérifien ont des arguments pour réaliser ce rêve.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

De son côté, le Portugal reste sur une bonne dynamique dans ce Mondial. Les Lusitaniens n’ont enregistré jusqu’ici qu’une seule défaite, contre la Corée du Sud (1-2) en phase de groupe. Tombeur du Ghana (3-2) puis de l’Uruguay (2-0), les hommes du sélectionneur Fernando Santos, réputé conservateur, ont facilement disposé de la Suisse (6-1) en huitième de finale avec un triplé retentissant de Gonçalo Ramos, préféré à Cristiano Ronaldo au coup d’envoi.

Angleterre-France

L’autre choc de cette journée du samedi est l’opposition entre la France et l’Angleterre. Un match prévu au stade Al Bayt, à partir de 20 heures (GMT+1). Une bataille de titans entre les Bleus tenants du titre et les Three Lions en quête de leur deuxième sacre dans cette compétition.

Logés dans la poule B, les Anglais ont disposé de l’Iran (6-2) et du Pays de Galles (3-0) pour composter leur billet pour les phases à élimination directe. En huitième de finale, les poulains de Gareth Southgate ont donné une leçon de réalisme aux Sénégalais (3-0) visiblement limités offensivement, peut-être handicapés par le forfait de Sadio Mané pour ce tournoi.

En face, la France reste sur une seule défaite dans ce mondial, contre la Tunisie (0-1) en phase de groupe. Un revers anecdotique pour les Bleus déjà qualifiés et assurés de finir premiers du groupe D avant le coup d’envoi.

En huitième de finale, les poulains du sélectionneur Didier Deschamps ont pris le dessus sur la Pologne (3-1) avec un doublé de Kylian Mbappé. Ce large succès confère une nouvelle dimension à l’équipe de France qui partira favorite de cette affiche.

Le programme des quarts de finale de ce samedi 10 décembre (heure en GMT+1):

Maroc-Portugal: 16 heures au stade Al Thumama

Angleterre-France: 20 heures au stade Al Bayt