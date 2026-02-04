Benin Web TV
Quart de finale Coupe LFFP féminine : OL féminines affrontent l’OM

Match comptant pour les quarts de finale de la Coupe LFFP : l’OL Lyonnes, leader du championnat Arkema D1, accueille l’OM, actuellement neuvième au classement. La rencontre est programmée à 15h et se déroulera au GOLTC.

Football
Les deux entraîneurs ont rendu publique leur composition d’équipe avant le coup d’envoi. À la tête de Lyon, Jonatan Giraldez a dévoilé son onze type, tout comme Corinne Diacre pour les Marseillaises.

Les staffs ont opté pour des formations complètes afin d’aborder ce match à élimination directe ; voici les joueuses alignées par chaque camp.

Compositions

OL Lyonnes : Belhadj, Lawrence, Sombath, Fathallah, Svava, Yohannes, Benyahia, Heaps, Brand, Hegerberg, Becho.

Marseille : Sieber, Alvarez, Moryl, Bamenga, Perret, Blanchard, Bourgouin, Léger, Kbida, Cyraniak, Campaore.

