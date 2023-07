Quand Joe Biden appelle le président Zelensky… Vladimir 

- Publicité-

Joe Biden a encore commis une bourde dont il se serait bien passé en mélangeant le prénom de Poutine avec celui de Zelensky.

Nouveau lapsus pour Joe Biden. Joe Biden a loué mercredi 12 juillet le courage « stupéfiant » de l’Ukraine, un exemple « pour le monde entier », lors d’une rencontre avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a de son côté remercié les Etats-Unis pour leur aide.

Mais le président américain avait mal commencé sa conférence de presse en appelant le président ukrainien comme Vladimir Poutine. « Vladimir et moi… », a-t-il commencé avant de se reprendre : « Je ne devrais pas être si familier, Monsieur Zelensky et moi ». Ce dernier aura sûrement apprécié l’erreur. Même si le président américain n’en est lui pas à sa première.

- Publicité-

"Vladimir and I… Mr Zelenskyy and I"



President Biden calls Ukrainian President, Vladimir, during NATO news conference.



Follow live updates 👉 https://t.co/dwOWZeRp6O



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/X2R7DKYUQ8