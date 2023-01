« Quand j’ai accouché Ange Didier, son papa …, « , Tina Glamour évoque la naissance de DJ Arafat

Reçue sur l’émission Show Buzz de la NCI, Tina Glamour a fait des confidences sur la naissance de son fils Ange Houon alias DJ Arafat.

Après les troublantes révélations de Olokpacha sur la vie de DJ Arafat, la sortie médiatique de sa grand-mère et les polémiques sur son prétendu enfant caché, Tina Glamour a brisé le silence ce mercredi 18 janvier 2023.

Sans avoir évoqué les sujets à polémiques, Lady Glam’s a tenu à préciser qu’elle est la seule qui détient la vraie information sur DJ Arafat. « J’ai décidé de reprendre mon trône, je vais mettre les pendules à l’heure », a-t-elle déclaré.

Tina Glamour indique qu’elle est prête à faire des révélations sur son fils notamment sur ceux qui l’ont détruit. « Ma gorge me gratte, je ne peux plus accepter qu’on me vilipende. Quand il y a la porte, il faut éviter la fenêtre et le toit », a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne la vie de DJ Arafat, elle rappelle avoir donné naissance seule à son fils. « Quand j’ai accouché Ange Didier, son papa n’était pas là, il était en séance studio, c’est moi qui l’ai reçu sur ma poitrine et lui a donné le nom Ang Didier ».

La mère de Dj Arafat se targue d’avoir été l’épouse de feu Houon Pierre de 1983 à 2012 où il est mort. Pour rappel, DJ Arafat est décédé dans un tragique accident de moto le lundi 12 août 2019 .