Qualité des travaux d’asphaltage à Parakou: Rachidi Gbadamassi interpelle le gouvernement

Cette question écrite avec débat adressée au gouvernement et qui est l’une des voies parlementaires du contrôle de l’action gouvernementale sera programmée par le bureau de l’institution parlementaire et permettra au gouvernement d’éclairer la représentation nationale sur ces différentes préoccupations.

Précisons que c’est conformément aux dispositions des articles 106 et 111 du règlement intérieur de l’assemblée nationale que le député Rachidi Gbadamassi a interpellé le gouvernement sur la qualité des travaux d’asphaltage des voies quittant le marché zongo et longeant la place idi pour le carrefour Amawignan.

En réponse aux plaintes des usagers des routes asphaltées quittant le marché zongo et longeant la place idi pour le carrefour Amawignan, le député du parti Bloc Républicain, Rachidi Gbadamassi a décidé d’interpeller le gouvernement du président Patrice Talon à travers son ministre du cadre de vie et du développement durable.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.