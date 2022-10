Qualifs Euro 2024 : la réaction de Didier Deschamps après le tirage au sort des groupes

Dans un entretien accordé aux médias de l’équipe de France ce dimanche, le sélectionneur Didier Deschamps a réagi au tirage au sort des groupes pour les éliminatoires de l’Euro 2024. Les Bleus sont tombés dans le groupe B.

Ce dimanche, l’UEFA a procédé au tirage au sort des groupes pour les éliminatoires de l’Euro 2024. La France est tombée dans le groupe B, en compagnie des Pays-Bas, de l’Irlande, de la Grèce et du Gibraltar. Dans la foulée du tirage, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a analysé cette poule des champions du monde en titre, pour les médias de l’EDF.

“Le fait de notre positionnement dans le chapeau 2, forcément il y avait de fortes probabilités de tomber sur une grosse équipe (Pays-Bas) qui sont vraiment sur une trajectoire très positive. C’est un groupe dense de par la qualité des équipes du chapeau 3 et 4 (Irlande, Grèce) mais il y a aussi l’environnement avec des ambiances chaudes”, a-t-il déclaré. Mais le technicien français estime que le plus urgent pour le moment est la prochaine Coupe du Monde au Qatar (20 novembre au 18 décembre) : « L’actualité la plus importante évidemment, c’est ce qui nous attend dans un peu plus d’un mois avec cette Coupe du monde. Toute notre énergie est focalisée là-dessus ».

L’Euro 2024 se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. À partir de mars prochain, la compétition rentrera dans sa phase qualificative qui permettra de définir 20 des 23 équipes qui rejoindront le pays hôte lors de ce tournoi.