Qualif JO 2024 (F): pas de remontada, le Bénin éliminé

Sèchement battu 3-0 à Cotonou la semaine dernière, le Bénin est éliminé des qualifications pour les JO Paris 2024 après sa nouvelle défaite face au Ghana (0-2) ce mardi à Accra.

Le Bénin ne sera pas à la phase finale de l’épreuve de football féminin aux prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris en France. Les Amazones sont éliminées des qualifications pour le tournoi après leur double défaite face au Ghana au second tour éliminatoire.

En quête de remontada après leur revers à Cotonou contre les Black Queens (0-3) la semaine dernière, les Béninoises ont courbé l’échine une nouvelle fois face à l’impressionnante équipe ghanéenne. Contre en effet les Black Queens ce mardi à Accra, dans un match comptant pour la manche retour du 2è tour qualificatif, la Team Bénin s’est inclinée sur le score de 2-0.

Plus entreprenantes que lors de la phase aller au stade Général Mathieu Kérékou, les Amazones avaient dominé la première période de la rencontre. Les visiteuses avaient créé plusieurs occasions franches, surtout dans les 15 premières minutes. Des munitions mal exploitées par les Béninoises qui n’auront jamais réussi à violer les cages ghanéennes.

Au contraire, c’est l’attaquante adverse, Evelyn Badu, qui va anéantir les espoirs des Amazones avec une superbe réalisation à la 65e minute. Et dix minutes plus tard, les Béninoises vont encaisser un but contre leur camp, scellant ainsi le sort du match.

Qualifié pour le troisième tour des qualifications pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris, le Ghana affrontera la Zambie. Le Bénin lui, donne rendez-vous aux prochains éliminatoires, dans quatre ans.