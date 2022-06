Quai d’Orsay: inquiets pour leur avenir, les diplomates français en grève

Le personnel du ministère des Affaires étrangères français est appelé à faire grève ce jeudi 2 juin 2022, pour protester contre des réformes qui, selon les syndicats, fragilisent l’institution.

Inquiets pour leur avenir, les personnels du Quai d’Orsay sont appelés à faire grève pour la deuxième fois de l’histoire du ministère, depuis 20 ans. Les 13 500 agents du Quai d’Orsay, le ministère des Affaires étrangères, sont appelés à la grève ce jeudi 2 juin.

À l’origine de ce mouvement, la suppression du corps diplomatique, décidée dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique voulue par le Emmanuel Macron. Avec cette réforme, un diplomate n’est plus assuré de faire toute sa carrière au Quai d’Orsay : beaucoup y voient la fin de la diplomatie professionnelle. Ce qui, ajouté à une réduction continue de moyens depuis 30 ans, met en ébullition le monde éminemment discret de la diplomatie française.

#diplo2metier les grévistes du ministère des affaires étrangères rassemblés dans le hall de l'Ambassade de France à Pékin #Chine ce 2 juin (plus grosse ambassade de France du réseau) pic.twitter.com/VLDZqI3nJ0 — Seb Berriot (@SBerriot) June 2, 2022

« Cette réforme vient percuter cette relation de confiance »

« Nous ne sommes pas interchangeables« , clament les diplomates, qui pointent la destructuration des carrières, la crise des vocations et le déclin de l’influence de la France, troisième réseau international après les Etats-Unis et la Chine. Un « non-sens« , alors que la guerre est de retour en Europe. Le lien de confiance est brisé, affirme le diplomate et permanent CFTC Olivier Da Silva. « Jusqu’à présent, le pouvoir était habitué à ce qu’on obéisse sans barguigner. Il y a une espèce de contrat moral en quelque sorte : on est le prolongement du pouvoir exécutif et la réforme vient percuter cette relation de confiance« , dénonce-t-il.

Les grévistes réclament une évaluation des réformes successives, et des assises de la diplomatie. Il s’agit déjà d’un gros dossier sur le bureau de Catherine Colonna, diplomate de carrière tout juste arrivée à la tête du ministère.