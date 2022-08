QI : un garçon autiste de 11 ans bat les records d’Albert Einstein et Stephen Hawking

Un garçon de 11 ans, du nom de Kevin Sweeney et atteint d’autisme, a enregistré un exploit phénoménal. En termes de QI (Quotient intellectuel), le petit garçon a battu les records de deux des plus célèbres génies du monde, Albert Einstein et Stephen Hawking, à la faveur du test Mensa, organisé à la Quaker Meeting House d’Édimbourg, au Royaume-Uni.

Kevin Sweeney

Il s’appelle Kevin Sweeney et n’a que 11 ans. Malgré sa maladie, l’autisme, le petit garçon a, quand même, réussi à obtenir un QI, supérieur à ceux des physiciens théoriciens allemand, Albert Einstein, et britannique, Stephen Hawking, après avoie été soumis au test Mensa, apprend-on du journal britannique, Glenrothes Gazette.

Stephen Hawking a un QI de 160 et, bien qu’il n’existe aucune preuve officielle, selon laquelle Albert Einstein a passé de test de QI, les experts pensent que celui du physicien allemand est le même.

Un QI de 162, un record !

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle de la prouesse qu’a enregistrée le petit génie s’est répandue, telle une traînée de poudre. Selon les informations, Kevin a obtenu un QI de 162, dépassant, également, celui de Bill Gates, alors que la fourchette de la plupart des génies se situe entre 85 et 114.

Se confiant aux médias locaux, les parents de Kevin ont affirmé que leur garçon a, toujours, fait montre d’une intelligence extraordinaire, avant, même, d’avoir atteint la dizaine. Selon monsieur et madame Sweeney, le petit garçon connaissait le tableau périodique, alors qu’il n’avait que 6 ans, et savait lire, avant d’avoir commencé l’école primaire.

Le père de Kevin, Eddie Sweeney, 40 ans, a laissé entendre qu’il était loin d’imaginer que son garçon allait être à l’aise, alors qu’il était le seul enfant à participer au test Mensa, ce jour-là. « Nous avons pensé qu’il pourrait être dépassé par le fait d’être avec tous les adultes, mais il a juste discuté avec tout le monde en disant : ‘Salut, je m’appelle Kevin’. », a révélé le géniteur du petit génie, ajoutant que « c’est incroyable. Nous sommes si fiers, et Kevin est aux anges. Il courait dans le jardin, quand il a reçu les résultats. »

Cet exploit vaut à Kevin Sweeney d’être invité à rejoindre Mensa, la plus ancienne société de QI élevés au monde.