Benin Web TV
LIVE

Qatar Stars League J15 : Adam Ounas inscrit un but pour Al Shamal SC

Lors de la 15e journée du championnat qatari, Adam Ounas s’est illustré avec Al Shamal SC sur la pelouse d’Al-Arabi SC. L’attaquant algérien a pesé de façon décisive sur la rencontre en contribuant directement à la victoire de son équipe.

Le · MàJ le
Football
176vues
Qatar Stars League J15 : Adam Ounas inscrit un but pour Al Shamal SC
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Lors de la 15e journée du championnat qatari, Adam Ounas s’est illustré avec Al Shamal SC sur la pelouse d’Al-Arabi SC. L’attaquant algérien a pesé de façon décisive sur la rencontre en contribuant directement à la victoire de son équipe.

Remplacé à la 73e minute, il n’a pas tardé à se montrer dangereux : à la 86e, Ounas a donné l’avantage à son équipe en fusillant le but adverse d’un tir enroulé parfaitement placé, offrant ainsi les trois points aux siens dans les instants décisifs du match.

Sa courte apparition a été marquée par une grande maîtrise technique et une efficacité certaine, éléments qui ont fait basculer le verdict en faveur d’Al Shamal.

Publicité

Statistiques et impact

En à peine 17 minutes de jeu, l’international algérien a réussi la totalité de ses transmissions, signant six passes réussies sur six tentées. Dans son couloir naturel, il a également conservé un taux de réussite de 100 % avec trois passes complétées sur trois, illustrant une utilisation sereine du ballon.

Pour sa prestation, Ounas a été désigné homme du match et crédité d’une note de 8,0. Ce but porte désormais son total à deux réalisations en 11 apparitions en championnat cette saison sous les couleurs d’Al Shamal SC, confirmant son rôle clé dans les rotations offensives de l’équipe.

Publicité

Articles liés

Coupe du Roi : Atlético Madrid domine le Real Betis en première mi-tempsCAN U17 : Algérie et Tunisie connaissent leurs adversaires après le tirage UNAFFootball – NPFL : Kun Khalifat FC de retour en championnatAtalanta – Juventus : titulaires pour le quart de finale de la Coupe d’Italie
Merci pour votre lecture — publicité