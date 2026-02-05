Qatar Stars League J15 : Adam Ounas inscrit un but pour Al Shamal SC

Lors de la 15e journée du championnat qatari, Adam Ounas s’est illustré avec Al Shamal SC sur la pelouse d’Al-Arabi SC. L’attaquant algérien a pesé de façon décisive sur la rencontre en contribuant directement à la victoire de son équipe.

Remplacé à la 73e minute, il n’a pas tardé à se montrer dangereux : à la 86e, Ounas a donné l’avantage à son équipe en fusillant le but adverse d’un tir enroulé parfaitement placé, offrant ainsi les trois points aux siens dans les instants décisifs du match.

Sa courte apparition a été marquée par une grande maîtrise technique et une efficacité certaine, éléments qui ont fait basculer le verdict en faveur d’Al Shamal.

Statistiques et impact

En à peine 17 minutes de jeu, l’international algérien a réussi la totalité de ses transmissions, signant six passes réussies sur six tentées. Dans son couloir naturel, il a également conservé un taux de réussite de 100 % avec trois passes complétées sur trois, illustrant une utilisation sereine du ballon.

Pour sa prestation, Ounas a été désigné homme du match et crédité d’une note de 8,0. Ce but porte désormais son total à deux réalisations en 11 apparitions en championnat cette saison sous les couleurs d’Al Shamal SC, confirmant son rôle clé dans les rotations offensives de l’équipe.