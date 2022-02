Qatar-Algérie: plusieurs accords de coopération signés par le président Tebboune à Doha

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune s’est rendu au Qatar pour une visite d’Etat au cours de laquelle, il a participé au 6ème sommet des pays exportateurs du Gaz qui a débuté dimanche 20 février 2022.

Au Qatar, le président Tebboune a signé plusieurs accords avec les autorités du pays, au Palais princier Qatari. Selon Algérie Presse Service (APS), le premier accord signé porte sur l’établissement de concertations politiques et la coordination entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays et le deuxième concerne la coopération juridique et judiciaire en matière pénale entre les deux gouvernements.

Un autre accord a également été signé dans le domaine du développement social et de la famille, renseigne APS. Le domaine de l’enseignement, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n’a pas été laissé pour compte. Un accord a été signé dans ce domaine et un autre pour le deuxième programme exécutif en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique et technologique en vertu de l’accord de coopération dans les domaines éducatif et scientifique entre les Gouvernements des deux pays pour les années scolaires (2022-2025).

Cette visite du président algérien au Qatar revêt un caractère « exceptionnel » et devrait contribuer au développement et au renforcement des relations entre les deux pays, selon l’Agence de presse qatarie (QNA).