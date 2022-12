Qatar 2022; Wahbi Khazri prend sa retraite internationale après l’élimination de la Tunisie

Unique buteur face à la France (1-0) mercredi, Wahbi Khazri met un terme à sa carrière internationale, après l’élimination de la Tunisie de la Coupe du monde 2022, a annoncé le joueur à BeIn sport ce jeudi soir.

Wahbi Kahzri ne portera plus le maillot de la sélection tunisienne. L’avant-centre des Aigles de Carthage a mis un terme à sa carrière internationale. C’est l’attaquant de Montpellier qui a annoncé la nouvelle ce jeudi, dans une interview accordée à BeIn sport.

Unique buteur lors de la victoire face à la France (1-0) mercredi, un résultat qui n’a pas empêché l’élimination de la sélection tunisienne de la Coupe du monde 2022, le joueur de 31 ans a préféré laissé le flambeau à la nouvelle génération.

« C’était le bon moment… J’ai rendu fier tout le peuple tunisien. La boucle est bouclée… J’ai annoncé aux autres que j’arrêtais hier soir, je pense que c’est le bon moment, je pense avoir rendu fiers les Tunisiens sur une belle fin, gagner contre la France et avoir marqué contre le pays où j’habite et où j’ai grandi, c’est ce qu’il y a de plus beau.. J’espère que l’on gagnera le plus de trophées possibles à l’avenir. Je dis « on » parce que je serai toujours leur premier supporter », a-t-il expliqué.

Wahbi Khazri a disputé 74 rencontres sous les couleurs tunisiennes pour 25 buts (2e meilleur buteur des Aigles) et 14 passes décisives, dont 3 réalisations et 2 offrandes sur les deux derniers Mondiaux (Russie et Qatar).

