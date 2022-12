Qatar 2022: Vladimir Poutine réagit à la finale Argentine-France

Le président russe, Vladimir Poutine, a réagi à la finale Argentine-France au Mondial 2022, soldée par une victoire de l’Albiceleste. Et le chef du Kremlin a félicité les deux équipes pour le spectacle offert.

La Coupe du monde 2022 a désigné dimanche son vainqueur. Et c’est à l’Argentine qu’est revenu le sacre. L’Albiceleste a en effet décroché le Graal après sa victoire en finale face à la France. Au terme d’un match spectaculaire, les Argentins se sont imposés aux tirs au but (3-3, 4-2 tab).

Auteurs d’un grand match, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont fait le show au cours de cette finale explosive. Avec un doublé pour le premier et un triplé pour le second, les deux stars ont régalé le public du stade Lusail et même les milliards de téléspectateurs qui ont suivi ce choc depuis leur écran de télévision.

Egalement de la partie, le président russe Vladimir Poutine. Et le chef du Kremlin, qui avait accueilli le Mondial 2018 dans son pays, a salué la performance et le jeu proposé par les deux équipes. «Il faut remercier les deux équipes pour ce jeu brillant. Ils ont créé une véritable fête pour les supporteurs (…), en se battant avec dignité jusqu’à la dernière seconde» a notamment déclaré Vladimir Poutine, lors d’une conférence de presse à Minsk.

Quart de finaliste lors de l’édition 2018, la Russie aurait pu être de ce Mondial au Qatar. Mais la Sbornaïa a été recalée par la FIFA qui l’a exclue du tournoi en raison de l’invasion militaire russe en Ukraine. Une guerre qui semble sans issue et qui a déjà fait des milliers de mort des deux côtés.