Qatar 2022-Vinicius Junior: « Nous avons encore beaucoup de danses à partager »

Critiqué pour ses célébrations de but jugées provocatrices, Vinicius Junior ne compte pas se refuser cette manifestation de sa joie et a tenu à prévenir la Croatie, adversaire des Auriverdes en quart de finale.

Grand favori pour le sacre suprême, le Brésil réalise jusqu’ici une coupe du monde presque parfaite. Malgré la défaite anecdotique contre le Cameroun (0-1) en phase de poule, les Auriverdes restent sur une bonne dynamique avec trois victoires en quatre sorties. La dernière a été la démonstration de force des coéquipiers de Neymar contre la Corée du Sud (4-1) en huitième de finale. Et ce vendredi, les Brésiliens vont tenter de poursuivre l’aventure contre la Croatie en quart de finale. Un choc contre les vice-champions en titre qui rêvent également du Graal.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

En conférence de presse mercredi, Vinicius Junior a évoqué cette bataille contre la Vatreni qui reste indécise malgré la terne prestation de la bande à Luka Modric en huitième de finale. Et l’ailier du Real Madrid en a profité pour se prononcer sur la polémique concernant les célébrations de but des Brésiliens depuis le début de la compétition, notamment les pas de danse jugés provocateurs.

Une forme de manifestation de joie dont le joueur de 22 ans n’est pas prêt de s’en priver. Le fantasque brésilien promet même d’autres danses aux fans et aux supporters de la Seleção.

« C’est normal, le but est le moment le plus important en football. Non seulement nous sommes très heureux, mais c’est aussi tout un pays qui est heureux avec nous lors de la Coupe du monde. Nous avons encore beaucoup de danses à partager. J’espère que nous continuerons de bien jouer pour atteindre la finale, nous continuerons ainsi de faire beaucoup de danses« , a déclaré Vinicius aux journalistes.

« Bien sûr, les gens aiment toujours se plaindre quand ils voient les autres heureux, et les Brésiliens sont toujours très heureux, donc nous risquons d’agacer encore beaucoup de gens. Mais on va continuer avec notre joie, notre tranquillité, il y a plus de gens avec nous que contre nous« , a assuré l’Auriverde. Le message est passé!