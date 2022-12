Qatar 2022: une femme risque la prison après s’être déshabillée pour célébrer le sacre de l’Argentine

Une fan argentine risque une peine de prison après avoir été filmée seins nus après la victoire de l’Argentine sur la France en finale de la Coupe du monde Qatar 2022.

La 22ème édition de la grande messe du football a connu son épilogue ce dimanche 18 décembre 2022 au Qatar avec la finale qui a opposé l’Albiceleste aux Bleus. Au terme d’un match fou et d’une grande intensité, l’Argentine a été sacrée championne du monde après avoir battu la France aux tirs au but.

Mais tout juste après le penalty de Gonzalo Montiel qui a scellé la victoire de l’Argentine, les caméras se sont tournées vers les supporters argentins et parmi eux se trouvait une fan blonde qui a donné aux téléspectateurs un peu plus que prévu.

En effet, cette fan argentine sur le coup de l’euphorie s’est permise de se mettre seins nus, risquant ainsi une peine de prison en raison des lois vestimentaires strictes du Qatar conservateur.

Avant le tournoi, les supporters ont été avertis qu’ils seraient tenus de respecter les coutumes strictes et conservatrices du Qatar. «Les visiteurs (hommes et femmes) doivent faire preuve de respect pour la culture locale en évitant de révéler excessivement leurs vêtements en public. Il est généralement recommandé aux hommes et aux femmes de s’assurer que leurs épaules et leurs genoux sont couverts. », avait déclaré l’Agence Qatar Tourism Authority dans un communiqué.

Dans le Qatar conservateur, il est interdit aux femmes de porter des tenues révélatrices telles que des vêtements moulants ou encore de s’afficher en public avec un décolleté.

Argentine