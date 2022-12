Qatar 2022 : un joueur de l’équipe mexicaine assomme « violemment » un supporter (vidéo)

Un ballon frappé depuis l’aire de jeu par un joueur mexicain, a fait tomber dans les pommes un supporter. La vidéo est devenue virale.

La Coupe du monde 2022 bat son plein au Qatar avec plusieurs rencontres déjà disputées. Les scènes insolites font également leur show à cette grande messe mondiale. C’est le cas de cette séquence immortalisée par les caméras des stades de Doha. Et c’est un joueur mexicain qui est aux commandes.

La vidéo a été partagée sur le réseau social Twitter. Dans le contenu, on peut voir les joueurs de la Tri s’essayer aux tirs au but. L’un d’eux, sans doute plus adroit à attraper les oiseaux qu’à viser les cages, a envoyé sa balle dans le ciel qatari, enfin dans les tribunes. Son tir a été amorti par un supporter par surprise. Après le coup, le supporter est tombé en syncope et a dû être aidé par les personnes présentes.

Opssss llegó un balón a la tribuna y tremendo golpe hace 5 minutos, notar el sombrero… faltan 15 minutos al inicio de #MexicoVsArabia en el estadio Lusail de #Doha #Qatar pic.twitter.com/rSKihXtaPn — Webcams de México (@webcamsdemexico) November 30, 2022

Tombeur de l’Arabie Saoudite (2-1), le Mexique n’a pas pu valider son ticket pour les huitièmes de finale et est éliminé de la compétition. Logée dans la poule C, la Tri dresse un bilan de 1 victoire, 1 défaite et un match nul contre la Pologne (0-0). A noter que l’Argentine et la sélection polonaise sont les deux qualifiés pour le second tour dans ce groupe.