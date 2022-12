Qatar 2022: Maroc – Espagne en huitièmes de finale

En attendant le verdict des groupes G et H, on connait déjà 12 des 16 équipes attendues pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Découvrez ces pays et le calendrier des phases à élimination directe.

Démarrées le 20 novembre dernier avec en ouverture un match Qatar-Equateur (2-0), les phases de groupe de la Coupe du monde 2022 prennent fin ce vendredi avec les rencontres de la troisième journée dans les groupe G et H. En ballotage, le Ghana validera son ticket pour le prochain tour en cas de victoire contre l’Uruguay.

Les Black Stars ont trois points dans la poule H, derrière le Portugal déjà qualifié mais devant la Céleste qui n’a qu’un point à l’issue de la deuxième journée. Un match nul couplé avec une victoire des Portugais contre la Corée du Sud arrangerait également les affaires des poulains du sélectionneur Otto Addo.

Logé dans la poule G, le Cameroun lui n’a plus vraiment son destin entre ses mains. Les Lions Indomptables doivent non seulement remporter les trois points de la victoire face à la Seleção mais également espérer que la Suisse et la Serbie fasse un match nul pour se qualifier.

Les 16 qualifiés à la fin des phases de groupe entameront le second round de cette compétition qui s’ouvrira le samedi 3 décembre avec en levé de rideau, un choc entre les Pays-Bas et les Etats-Unis, à partir de 16 heures (GMT+1).

Les pays déjà qualifiés pour les huitièmes de finale

France

Brésil

Portugal

Pays-Bas

Sénégal

Angleterre

Etats-Unis

Australie

Argentine

Pologne

Maroc

Croatie

Japon

Espagne

Le calendrier complet

HUITIÈMES DE FINALE

Samedi 3 décembre :

Huitième 1 : Pays-Bas – Etats-Unis : 16 heures

Huitième 2 : Argentine – Australie : 20 heures

Dimanche 4 décembre :

Huitième 3 : France – Pologne : 16 heures

Huitième 4 : Angleterre – Sénégal : 20 heures

Lundi 5 décembre :

Huitième 5 : Japon – Croatie : 16 heures

Huitième 6 : 1er Groupe G – 2e Groupe H : 20 heures

Mardi 6 décembre :

Huitième 7 : Maroc – Espagne : 16 heures

Huitième 8 : 1er Groupe H – 2e Groupe G : 20 heures



QUARTS DE FINALE

Vendredi 9 décembre :

Quart 1 : Vainqueur Huitième 5 – Vainqueur Huitième 6 : 16 heures

Quart 2 : Vainqueur Huitième 1 – Vainqueur Huitième 2 : 20 heures

Samedi 10 décembre :

Quart 3 : Vainqueur Huitième 7 – Vainqueur Huitième 8 : 16 heures

Quart 4 : Vainqueur Huitième 3 – Vainqueur Huitième 4 : 20 heures

DEMI-FINALES

Mardi 13 décembre :

Demie 1 : Vainqueur Quart 1 – Vainqueur Quart 2 : 20 heures

Mercredi

Demie 2 : Vainqueur Quart 3 – Vainqueur Quart 4 : 20 heures



PETITE FINALE

Samedi 17 décembre :

Perdant Demie 1 – Perdant Demie 2 : 16 heures



FINALE

Dimanche 18 décembre :

Vainqueur Demie 1 – Vainqueur Demie 2 : 16 heures

🏆 Six des huit 8es de finale de la Coupe du monde au Qatar sont désormais connus. #Qatar2022 pic.twitter.com/qJMVEPCwu4 — RMC Sport (@RMCsport) December 1, 2022