Qatar 2022: tirs à balle réelle entre Suarez et Asamoah Gyan avant Ghana-Uruguay

Le match entre le Ghana et l’Uruguay ce vendredi, comptant pour la 3è journée du groupe H au Mondial 2022, a déjà commencé sur les réseaux sociaux avec des coups de canon entre Luis Suarez et Asamoah Gyan.

Le Ghana joue ce vendredi sa survie en Coupe du monde 2022. Les Black Stars affrontent l’Uruguay au stade Al Janoub, à l’occasion de la troisième journée du groupe H. Deuxième de sa poule avec trois points au compteur, l’équipe ghanéenne doit remporter la victoire face à la Céleste pour passer au prochain tour. Un match nul suivi d’une victoire ou d’un nul du Portugal contre la Corée du Sud arrangerait également les hommes du sélectionneur Otto Addo.

Mais plus qu’une étape à franchir pour atteindre le second tour de ce tournoi, ce choc est avant tout l’occasion rêvée pour les Ghanéens de laver l’affront à eux infliger par la Céleste lors du Mondial Sud-africain en 2010. En effet, alors qu’ils étaient à deux secondes de disputer la première demi-finale de leur histoire, les Black Stars ont été coiffés par Luis Suarez et sa main qui ont réduit à néant le rêve ghanéen. Car derrière, Asamoah Gyan va rater le pénalty qui a sanctionné ce geste de l’ancien joueur du Barça. Un geste qui a d’ailleurs valu au buteur uruguayen d’être détesté au Ghana.

A la veille des retrouvailles entre les deux sélections, Asamoah Gyan est revenu sur cette action et a évoqué comment l’ex buteur des Reds de Liverpool n’est pas le bienvenu au pays de Kwame Nkrumah. « De retour à la maison, tous ceux qui ont regardé le match n’aiment pas Suarez« , a-t-il révélé dans des propos rapportés par The Sun Football.

« C’est un héros en Uruguay bien que les gens au Ghana le voient comme un tricheur. Les gens le détestent« , a ajouté l’ancien international ghanéen sur le cas d’El Pistolero. De son côté, Suarez dit ne rien regretter de cette soirée en Afrique du Sud et n’hésiterait pas à récidiver si c’était à refaire.

« Je n’ai pas à m’excuser pour ce que j’ai fais. J’ai touché le ballon de la main, mais le joueur ghanéen a manqué le pénalty, pas moi. Peut-être que je me serais excusé si j’avais blessé un joueur, ce qui n’a pas été le cas. Je prends un carton rouge, l’arbitre désigne le point de pénalty, ce n’est pas ma faute », a lâché l’Uruguayen en conférence de presse ce jeudi. La guerre est lancée!