Qatar 2022: tirs à balle réelle entre Di Maria et Louis Van Gaal avant Pays-Bas vs Argentine

Alors que l’Argentine et les Pays-Bas s’affrontent ce samedi en quart de finale du Mondial 2022, le match a déjà commencé dans les médias avec Angel Di Maria et Louis Van Gaal qui se tirent dessus.

La Coupe du monde 2022 au Qatar est aussi un moment pour se régler les comptes. Et ce n’est pas Angel Di Maria et son ancien entraineur Louis Van Gaal qui démontreront le contraire. Ancien attaquant à Manchester United, l’attaquant argentin a accusé le Néerlandais, son entraineur chez les Reds Devils, d’être responsable de son passage décevant à Old Trafford. Dans les colonnes du média italien Libero, l’ailier de la Juventus a détruit le technicien batave qui, selon lui, n’aime pas que les joueurs soient meilleurs que lui.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

« Mon problème à Manchester, c’était l’entraîneur. Van Gaal a été le pire de ma carrière. Je marquais, je faisais des passes décisives, et le lendemain, il me montrait mes passes mal placées. Il me déplaçait d’un jour à l’autre, il n’aimait pas que les joueurs soient au-dessus que lui », a tout simplement lâché Di Maria.

Un tacle appuyé qui n’a pas manqué de faire réagir le principal destinataire. En conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur néerlandais s’est accordé un droit de réponse envers l’ancien numéro 11 du PSG.« C’est un très bon joueur de foot, et il avait des soucis personnels quand il était à Manchester. Le pire entraîneur qu’il ait connu ? C’est triste qu’il ait dit ça, c’est la première fois que j’entends une telle chose. Un coach doit prendre des décisions, ici à mes côtés j’ai un joueur avec qui j’ai eu des problèmes, mon Memphis, mais maintenant on s’embrasse, on s’embrasse sur la bouche même s’il faut. Je ne l’avais pas aligné dans cette demi- finale de 2014, et parfois on prend des décisions difficiles, ou on se trompe », a lâché Van Gaal.

Les retrouvailles entre les deux hommes ce vendredi risquent donc d’être émissives.