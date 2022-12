Qatar 2022: Scaloni dresse des louanges à Messi après la qualification de l’Argentine en finale

Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a exprimé sa joie après la qualification de l’Albiceleste en finale du Mondial 2022 face à la Croatie (3-0). Le technicien en a profité pour couvrir d’éloges Lionel Messi, auteur d’un grand match.

Malgré des débuts difficiles avec une défaite face à l’Arabie Saoudite (1-2) en phase de groupe, l’Argentine va disputer la finale de la Coupe du monde 2022. L’Albiceleste s’est qualifiée pour le sprint final après sa victoire du mardi soir face à la Croatie.

Opposés en effet à la Vatreni dans un match comptant pour la finale, les Argentins se sont imposés sur le score de 3-0. Un exploit surtout pour le sélectionneur Lionel Scaloni qui permet à son équipe de retrouver la finale d’une Coupe du monde, deux ans après avoir fait gagner à l’Argentine la Copa America.

Après la rencontre, le technicien argentin a confié sa joie. « On fête parce que c’est quelque chose de très excitant, mais il reste encore un pas à faire. C’est le moment de profiter, mais il faut déjà penser à ce qui va arriver. J’essaie de ne pas m’énerver. Je suis dans l’endroit rêvé pour tout Argentin. Quand tu représentes ton pays, c’est impossible de ne pas faire ce que ces gars-là font, c’est excitant », a déclaré Scaloni dans des propos relayés par Onzemondial.

« Quand on a perdu contre l’Arabie, le peuple était avec nous. On a senti le soutien de tout le monde et c’est sans égal. On penchait tous dans le même sens. On veut tous le bien commun. Nous avons vécu des choses très fortes dans l’équipe nationale. Nous vivons pour l’équipe nationale et nous souffrons comme les supporters. Pour ceux qui ne sont pas argentins, je sais qu’il est difficile de comprendre comment nous vivons le football», a-t-il ajouté.

Lionel Scaloni s’est par ailleurs prononcé sur la prestation de son capitaine Lionel Messi, auteur de l’ouverture du score sur penalty. Et le technicien de 44 ans a dressé des louanges au septuple Ballon d’Or qu’il estime être le GOAT. « Parfois, on a l’impression qu’on le dit parce qu’on est argentins, mais je pense que Messi est le meilleur de l’histoire. Je n’en doute pas. Il génère des choses chez ses coéquipiers, chez les gens. C’est un privilège qu’il porte le bleu clair et blanc», a conclu le sélectionneur de l’Albiceleste.

