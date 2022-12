Qatar 2022: Ronaldo sur le banc, les compos officielles de Maroc-Portugal

Le Maroc défie le Portugal ce samedi (16h, GMT+1), au stade Al Thumama, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 sont à l’honneur ce samedi avec un choc entre le Portugal et le Maroc. Un match prévu au stade Al Thumama, à partir de 16 heures (GMT+1). Qualifiés pour ce stade pour la première fois de leur histoire, les Lions de l’Atlas ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et tenteront d’arracher leur ticket pour les demi-finales, une étape jamais atteinte par une équipe africaine. Tombeurs de grosses nations dont la Belgique (2-0) et l’Espagne (0-0, 3-0 tab), les joueurs du Royaume chérifien ont des arguments pour réaliser ce rêve.

De son côté, le Portugal reste sur une bonne dynamique dans ce Mondial. Les Lusitaniens n’ont enregistré jusqu’ici qu’une seule défaite, contre la Corée du Sud (1-2) en phase de groupe. Les hommes du sélectionneur Fernando Santos restent d’ailleurs sur une victoire écrasante face à la Corée du Sud (6-1) en huitième de finale.

Pour ce match, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a aligné un 4-3-3 avec Yassine Bounou comme dernier rempart. Devant, Hakimi, El Yamiq, Saïss et Attiyat Allah forment le rideau défensif. Dans l’entrejeu, on retrouve Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat et Selim Amallah. En attaque, Hakim Ziyech et Sofiane Boufal occupent les couloirs tandis que Youssef En-Nesyri est seul en pointe.

En face, Fernando Santos opte pour un 4-3-3 avec Diogo Costa dans les cages. Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias et Raphaël Guerreiro sont alignés en défense. En attaque, on retrouve Bruno Fernandes Joao Félix qui soutiennent Gonçalo Ramos, logé en pointe. Cristiano Ronaldo débute lui sur le banc.

Les compositions

Maroc : Bounou – Hakimi, El Yamiq, Saïss, Attiyat Allah – Ounahi, Amrabat, Amallah – Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Portugal : Costa – Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro – B. Silva, Neves, Otavio – Fernandes, Ramos, Félix