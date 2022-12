Qatar 2022: Rodri s’en prend au Maroc après l’élimination de l’Espagne

Le défenseur polyvalent de l’Espagne, Rodri, a fustigé la tactique trop défensive du Maroc, après l’élimination de la Roja de la Coupe du monde 2022, battue par les Lions de l’Atlas en huitième de finale.

Rodri digère mal l’élimination de l’Espagne. La Roja été éjectée du Mondial 2022 après sa défaite face au Maroc. Opposés en effet aux Lions de l’Atlas en huitième de finale, les Espagnols ont été surpris par les joueurs chérifiens qui ont poussé leurs adversaires jusqu’à la séance des tirs au but.

Abandonnant pratiquement le ballon aux hommes de Luis Enrique qui sont allés jusqu’à 73% de possessions surtout en seconde période, les poulains du sélectionneur Walid Regragui se sont arc-boutés dans leur moitié de terrain, conservant le score nul et vierge jusqu’au terme des 120 minutes.

Une stratégie qui a payé avec les Marocains qui se sont offerts la victoire lors des séances des tirs au buts avec trois frappes réussies contre zéro pour la Roja, bloquée notamment par le gardien Yacine Bounou, héros de ce succès des Marocains.

« Le Maroc n’a absolument rien proposé »

Une victoire critiquée par le défenseur polyvalent de l’Espagne, qui a déploré la tactique trop défensive des Lions de l’Atlas, selon lui. «C’est dur, c’est dur de se consoler quand tu donnes tout, quand tu travailles autant, et vous savez… sans leur manquer de respect, le Maroc n’a absolument rien proposé !», a taclé le joueur de Manchester City au micro de BeIn sport.

«Dans le jeu, ils n’ont rien fait. Ils ont simplement attendu les contres. Ils sont restés bien en place derrière. Et ils ont essayé de nous contrer. Nous on a essayé de faire quelque chose mais cela n’a rien donné. C’est très frustrant. Je pense que l’on méritait de marquer au moins un but car j’estime qu’on aurait dû passer en quarts de finale. C’est mon opinion», a-t-il conclu.

Qualifié pour les quarts de finale, le Maroc affrontera le Portugal, tombeur de la Suisse (6-1), samedi prochain au stade Al Thumama, à partir de 16 heures (GMT+1). Un gros défi pour les Lions de l’Atlas qui tenteront de passer en demi-finale, jamais atteint par une sélection africaine.