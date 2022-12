Qatar 2022: record de buts pour la Coupe du monde

Après le spectacle époustouflant offert par l’Argentine et la France, en finale ce dimanche, la Coupe du monde 2022 prend fin avec 172 buts inscrits.

Après 28 jours de compétition, la Coupe du monde 2022 a pris fin ce dimanche, avec le sacre de l’Argentine. Et la finale entre l’Albiceleste et la France aura été tout simplement phénoménal, avec un score qui était de trois buts partout après les 120 minutes de jeu (temps réglementaire et prolongation). Un match prolifique donc, à l’image de toute la compétition.

En effet, ce Mondial au Qatar est entré dans l’histoire avec 172 buts marqués sur ce seul tournoi. En comparaison, c’est un de plus qu’en 1998 et en 2014, où 171 buts avaient été marqués lors de ces deux Mondiaux. Des statistiques qui confirment l’analyse du président de la FIFA, qui a vu, selon lui, la meilleure Coupe du monde de l’histoire.

Et pour atteindre ce chiffre impressionnant de buts marqués, quelques scores fleuve ont été enregistrés durant la compétition. Lors de la première journée du groupe B, l’Angleterre avait notamment humilié l’Iran sur le score de 6-2. Toujours, lors de la première journée de poules, dans le groupe E, l’Espagne a martyrisé le Costa Rica (7-0). Enfin, lors des huitièmes de finale de la compétition, le Portugal s’était facilement défait de la Suisse (6-1). Gonçalo Ramos, remplaçant de Cristiano Ronaldo pour ce match, avait inscrit un triplé.