Qatar 2022-Qualification du Maroc: Hakim Ziyech aux anges, la fierté de Walid Regragui

En zone mixte, les joueurs et le staff technique ont réagi à la qualification du Maroc pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, après leur victoire de ce jeudi face au Canada (2-1) en phase de groupe.

Le Maroc est en huitième de finale de la Coupe du monde 2022. Les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour les phases à élimination directe du tournoi après leur victoire de ce jeudi face au Canada (2-1), à l’occasion de la troisième et dernière journée du groupe F. Face en effet aux Canucks dans un match disputé au stade Al Thumama, l’équipe chérifienne a disposé des Canadiens sur des buts de Hakim Ziyech et Youssef En-Nesyri.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Corée du Sud - - Portugal Fifa Coupe du Monde Ghana - - Uruguay Fifa Coupe du Monde Cameroun - - Brésil Fifa Coupe du Monde Serbie - - Suisse Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Costa Rica 2 4 Allemagne Fifa Coupe du Monde Japon 2 1 Espagne Fifa Coupe du Monde Croatie 0 0 Belgique Fifa Coupe du Monde Canada 1 2 Maroc

Un exploit célébré par tout un peuple, à commencer par les joueurs et le staff technique. Auteur de l’ouverture du score et grand artisan de ce parcours réussi des Marocains en phase de groupe, Hakim Ziyech n’a pas pu retenir ses larmes en zone mixte.

« C’est historique, c’est exceptionnel. On est fier. Ce sont les seuls mots que je peux trouver. J’ai quand même eu de la réussite sur mon premier but. Vous l’avez dit, on peut juste ressentir de la fierté. On s’est battu collectivement. On peut être fier », a lâché l’attaquant de Chelsea au micro de BeIn sport.

Débarqué quelques mois sur le banc marocain en remplacement de Vahid Halilhodžić limogé, Walid Regragui n’a pas non plus eu les mots pour expliquer ce rêve devenu une réalité. « On a souffert aujourd’hui, il y avait beaucoup de blessés mais on a affiché un super état d’esprit. On voulait entrer dans l’histoire. Ce n’était pas évident cette pression…

On a fait sept points pour un pays africain. On est heureux pour le peuple. C’était pas donné à tout le monde de finir premier face au vice-champion du monde et au demi-finaliste, on avait à cœur de montrer ce qu’on valait, on était critiqué nous les nations africains. Mais l’Afrique a de bons joueurs, de bons entraîneurs, il faut savourer mais on n’a rien fait. On est juste en huitième de finale », a confié le coach marocain à la chaine qatari.