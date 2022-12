Qatar 2022-Portugal: Raphael Guerreiro craint le Maroc

Tombeur de la Suisse (6-1) ce mardi soir, le Portugal affronte le Maroc samedi prochain en quart de finale du Mondial 2022. Et pour Raphael Guerreiro, les Lions de l’Atlas ne sont pas une équipe à prendre à la légère.

Avec un Gonçalo Ramos auteur d’un triplé, le Portugal a massacré la Suisse ce mardi soir, à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Opposés à la Nati dans un match disputé au stade Lusail, les Lusitaniens se sont imposés sur le score de 6-1. Une démonstration de force de la « Seleção das Quinas » qui valide son ticket pour les quarts de finale.

En zone mixte après la rencontre, Raphael Guerreiro a réagi à ce succès précieux des siens qui se rapprochent de leur première sacre dans cette compétition. « C’est vrai que c’est assez sympa de jouer un match comme ça. On était vraiment sûr du résultat final quand on a vu le déroulement de la première mi-temps. On était très sûr de nos qualités avec la balle et sans la balle aussi. Et aujourd’hui c’est une belle performance de toute l’équipe et on est vraiment fier de ce résultat », a-t-il répondu au micro de BeIn Sport.

Auteur du quatrième but portugais, Guerreiro a également évoqué sa réalisation sur un contre-attaque éclair initié par Joao Felix. «Très fier d’avoir marqué pour mon pays en Coupe du Monde, j’avais déjà marqué à l’Euro mais voilà c’est une belle récompense pour moi aussi. Mais comme j’ai dit le travail de toute l’équipe est plus important que le travail individuel», a-t-il ajouté.

Qualifié pour les quarts de finale, le Portugal croisera les crampons avec le Maroc, tombeur de l’Espagne au terme d’un match qui a fini aux tirs au but (0-0, 3-0 tab). Un adversaire à prendre très au sérieux selon le milieu de terrain de Borussia Dortmund qui se méfie de la façon de jouer des Lions de l’Atlas. «Ça sera un match très différent parce que le Maroc a joué très bas contre l’Espagne et a essayé de contrer. On va voir comment ils vont jouer contre nous, mais on va essayer de garder la même façon de penser et la même philosophie de jeu et essayer d’avoir la balle tout le temps», a-t-il conclu.