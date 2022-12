Qatar 2022: « On y pensait pas », la réaction de Messi après la qualification de l’Argentine

Lionel Messi a réagi à la qualification de l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde 2022, victorieuse des Pays-Bas (2-2, 4-3 tab). Et le capitaine de l’Albiceleste a reconnu que la tâche a été très dur pour son équipe.

L’Argentine ne suivra pas le Brésil dans sa chute. Alors que le monde entier se remet de l’élimination des Auriverdes de cette compétition après leur désillusion face à la Croatie (1-1, 4-2 tab), l’Albiceleste a lui composté son ticket pour les demi-finales du Mondial 2022. Les Argentins se sont qualifiés pour le dernier carré après leur victoire de ce soir face aux Pays-Bas.

Au terme d’un match spectaculaire où les deux équipes se quittaient sur un score de 2 buts partout à la fin des 120 minutes du temps réglementaire et des prolongations, les deux formations ont dû aller à la séance des tirs au but pour dégager un vainqueur. Un exercice qui a réussi aux Argentins qui ont conclu quatre tirs contre trois pour les Oranjes.

Approché par les journalistes en zone mixte, Lionel Messi a réagi à cette qualification de l’Albicéleste qui rêve d’accrocher une troisième étoile à son maillot. Et l’attaquant du PSG a reconnu que la tâche a été très dure pour ses coéquipiers.

« C’est vrai qu’on ne pensait pas aller jusqu’aux penaltys, on a trop souffert, mais ce sont des quarts de finale, mais on y est arrivé et c’est ce qu’il y a de plus beau. (…) L’Argentine a montré match après match qu’elle sait jouer », a confié la Pulga au micro de BeIn sport. En demi-finale, l’Albicéleste affrontera la Croatie, bourreau du Brésil.