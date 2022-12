Qatar 2022: « On n’est pas une génération dorée », Courtois après la désillusion de la Belgique

Thibaut Courtois s’est exprimé face à la presse après l’élimination de la Belgique, ce jeudi, dès la phase de groupe de la Coupe du monde 2022. Et le gardien du Real Madrid ne veut plus entendre parler de génération dorée.

La génération dorée de la Belgique ne montera pas sur le toit du monde, en tout cas pas lors de cette 22è édition de la Coupe du monde au Qatar. Dans l’obligation de remporter la rencontre de la troisième journée du groupe F contre la Croatie ce jeudi, les Belges n’ont pu mieux faire qu’un nul (0-0), se faisant éliminer du coup de la compétition dès la phase de poule.

Interrogé par les médias après la rencontre, Thibaut Courtois s’est exprimé sans concession. « Pour nous, sortir en phase de poules, ce n’est pas ce qu’on voulait. On savait dès le début que c’étaient trois adversaires difficiles. Contre le Canada, on ne méritait pas de gagner, mais on a gagné. Lors du deuxième match, un match nul était plus correct. Aujourd’hui, dos au mur, tu joues contre un bon pays. Aujourd’hui, on a montré qu’on était l’équipe qu’on voulait voir. Mais le foot n’était pas de notre côté. Deux poteaux, le ballon qui ne rentre pas. Ça arrive. On a tout fait pour gagner. C’est surtout le deuxième match où on n’a pas fait ce qu’on devait faire », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.

Le gardien du Real Madrid s’est ensuite prononcé sur la génération dorée, surnom donné à cette équipe belge qui commet plusieurs joueurs de grands talents notamment, Hazard, De Bruyne ou encore Lukaku. Mais pour l’ancien portier de Chelsea, ce surnom n’est pas justifié.

« Dorée, c’est un peu difficile à dire si tu ne gagnes rien. On n’est pas une génération dorée, on est une génération avec beaucoup de talents, de grands joueurs partout en Europe. On a montré en Russie qu’on était une Belgique qui jouait bien au foot. Aujourd’hui et à l’Euro, on n’a pas été nous-mêmes, c’est un peu dommage. On verra en mars ce qu’il se passera, qui restera, qui ne restera pas. On doit continuer. Le foot, ça va vite. En mars, il y a déjà des matches pour se qualifier pour l’Euro », a-t-il expliqué.

Pour rappel, dans la foulée de cette élimination, le sélectionneur belge Roberto Martinez a annoncé qu’il quittait son poste en conférence de presse. De grands changements vont donc intervenir dans l’avenir chez les Diables Rouges.