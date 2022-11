Qatar 2022: «Nous allons donner notre vie », Courtois avant Belgique-Croatie

Thibaut Courtois s’est prononcé sur le prochain match de la Belgique face à la Croatie, jeudi, en troisième journée de la Coupe du monde 2022. Et le gardien de but des Diables Rouges a assuré que les siens donneront tout ce qui est en leur pouvoir pour remporter la victoire.

Décidément, les rencontres de cette troisième journée des phases de groupe de la Coupe du monde 2022, sont des finales avant l’heure. Ce jeudi, la planète foot assistera à un choc entre la Belgique et la Croatie. Un duel à grand enjeu puisque le vaincu aura signé son arrêt de mort, enfin sera éliminé de la compétition.

Avec quatre points au compteur, la Vatreni occupe la tête de la poule F, à égalité avec le Maroc (4). A un cran en dessous, on retrouve les Diables Rouges qui n’ont enregistré qu’une seule victoire dans ce tournoi. Déjà éliminé, le Canada ferme la marche avec zéro point.

Un résultat nul suffira amplement à la bande à Luka Modric de décrocher son ticket pour le tour suivant. Les hommes de Roberto Martinez devront de leur côté faire un bon résultat face aux Croates tout en espérant que le Canada l’emporte face au Maroc.

Une mission presque impossible mais Thibaut Courtois y croit fermement. En conférence de presse d’avant-match, le gardien de but belge a assuré que lui et ses coéquipiers donneront tout pour arracher leur qualification pour les huitièmes de finale, y compris donner leur vie s’il le fallait.

« (Jeudi) Ce sera nous contre le monde entier », a lancé Courtois. « Nous jouons contre un grand pays. Nous allons devoir tout donner, y aller à 100 %, y donner notre vie. Même si à la fin, c’est le football qui décide. On ne sait pas combien de Coupe du monde on va encore jouer, il suffit de voir l’exemple de l’Italie ».

Le dernier rempart du Real Madrid est également revenu sur la défaite des siens face au Maroc (0-2) en deuxième journée. Et le vainqueur du trophée Yachine 2022 a regretté le premier but encaissé face aux Lions de l’Atlas à un peu plus d’un quart d’heure de la fin, à la suite d’un coup franc direct mal négocié et d’un alignement assez interpellant de la défense belge.

« Je pense que c’est une erreur groupée. Nous n’étions pas bien positionnés. Le ballon ne peut pas passer là, que ce soit concernant les joueurs ou moi », a-t-il ajouté. Des erreurs d’inattention que les Diables Rouges vont devoir éviter d’en commettre face aux vice-champions du monde en titre pour ne pas en mordre les doigts au coup de sifflet final.