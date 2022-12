Qatar 2022: Neymar réagit à la qualification du Brésil en quart de finale

Auteur d’un but sur pénalty, Neymar a réagi à la qualification du Brésil en quart de finale du Mondial 2022, tombeur de la Corée du Sud (4-1). Et la star auriverde en a profité pour souhaiter prompt rétablissement à Pelé, hospitalisé.

Sans trembler, le Brésil a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Les Auriverdes ont en effet battu la Corée du Sud ce lundi soir, à l’occasion de la huitième de finale du tournoi. Impressionnants offensivement, les poulains du sélectionneur Tite se sont imposés sur le score de 4-1. Une démonstration de force des quintuple champions du monde qui croiseront le fer avec la Croatie en quart de finale, vainqueur du Japon.

Titulaire pour ce match pour son retour de blessure et auteur d’un but sur pénalty, Neymar a réagi à cette victoire maitrisée des siens. Et l’attaquant du PSG se dit fier d’avoir porté son compteur à 76 réalisations avec la Seleção. « Obtenir des résultats comme ça, c’est une grande fierté. Jamais je n’aurais imaginé atteindre ce chiffre (76 buts inscrits en sélection, à une longueur de Pelé, ndlr), je suis heureux », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.

Le joueur de 30 ans en a profité pour souhaiter prompt rétablissement au Roi Pelé, en soins palliatifs depuis quelques jours. « C’est difficile de parler en ce moment de Pelé, mais on lui souhaite le meilleur. Nous espérons qu’il va se rétablir le plus rapidement possible. J’espère qu’il a aimé cette victoire, qu’il en a profité« , a-t-il ajouté.

Seleção com faixa pro 👑 Pelé



Vini Jr e Neymar também mandaram boas energias nas entrevistas pic.twitter.com/JVN6VWfedI — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) December 5, 2022