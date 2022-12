Qatar 2022: Morata, Pedri Enrique… l’Espagne sonnée par la défaite contre le Japon

L’Espagne a laissé filer la première place du groupe E ce jeudi soir, après sa défaite (2-1) contre le Japon lors de la troisième journée de la Coupe du monde 2022. Une contre-performance que regrettent évidemment les joueurs de la Roja et leurs sélectionneurs.

En ballottage très favorable pour la première place du groupe E avant la troisième journée de ce Mondial 2022, l’Espagne a été battue (2-1) et doublée par le Japon ce jeudi soir. La Roja était même virtuellement éliminée de la compétition lorsque le Costa Rica était devant l’Allemagne dans l’autre rencontre de cette poule. Une prestation à oublier donc pour les joueurs espagnols, qui sont conscients qu’ils ne peuvent plus se permettre un tel raté pour la suite de la compétition.

« Dans le football, parfois il faut passer par des moments difficiles. Nous sommes qualifiés pour les huitièmes et c’est ce à quoi il faut penser. On doit supprimer tous les éléments toxiques et être positif », a déclaré Alvaro Morata au micro de la Cadena Cope. De son côté, César Azpilicueta a analysé ce match compliqué contre les Nippons, évoquant également le choc à venir face au Maroc en huitièmes.

« Oui c’est vrai qu’on a eu dans la soirée beaucoup de rebondissements, on était dehors quand le Costa Rica gagnait, on savait que ça serait compliqué contre le Japon, il faut récupérer de la confiance et aller de l’avant, on va avoir un match difficile face au Maroc, récupérer au mieux et aller de l’avant. On ne réfléchit pas sur l’adversaire, on prend les rencontres les unes après les autres, le Maroc finit premier avec du mérite, avec la Croatie, la Belgique et le Canada, il a montré sa qualité, on sait que ça va être difficile », a-t-il expliqué au micro de beIN Sports.

Le prodige Pedri s’est lui aussi prononcé sur la prestation inquiétante des siens: « Match difficile face à une équipe qui a mis beaucoup d’intensité, on a été surpris par ces deux buts en seconde période, il fallait donner plus de rythme, mais c’était compliqué. Le Maroc est une équipe surprise qui a beaucoup de talents avec ses joueurs, il faudra mettre beaucoup d’intensité pour gagner cette rencontre. »

Luis Enrique est énervé

Mais c’est surtout la réaction du sélectionneur Luis Enrique qui était attendue. Présent en conférence de presse après la rencontre, le technicien espagnol, forcément mécontent du résultat de son équipe, a poussé un coup de gueule.

« Il y a eu 5 ou 10 minutes durant lesquelles le Japon nous a marché dessus. S’ils avaient eu besoin d’un troisième but, ils l’auraient marqué. Quand un pays comme le Japon n’a plus rien à perdre, il prend plus de risques. Il y a eu cinq minutes de panique. La situation s’est stabilisée pour nous lorsque le Japon a décidé de revenir dans sa moitié de terrain. Ils avaient ce qu’ils voulaient et ils ont reculé. À partir de là, nous avons essayé de gérer la situation au mieux, nous avons eu des occasions, mais c’était très difficile, car avec dix joueurs à l’intérieur, nous avons eu quelques bons coups, mais rien d’autre.

Le Japon est premier du groupe à juste titre car il a battu l’Allemagne et l’Espagne. Ça m’énerve beaucoup parce que j’aurais aimé finir premier du groupe en remportant le match. Abandonner n’est pas dans mon manuel et célébrer une défaite non plus. Je n’ai pas grand-chose à fêter, je ne peux pas être content. Je ne suis pas préoccupé. C’est une claque qui te permet de te rendre compte que c’est une Coupe du Monde. Je n’ai pas suivi le match Costa Rica-Allemagne, j’aime rester concentré sur mon match. »

Rendez-vous désormais mardi prochain pour le choc face au Maroc. Une rencontre qui s’annonce indécise entre deux belles équipes.