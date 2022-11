Qatar 2022: Messi et Lewandowski titulaires, les onze entrants de Pologne-Argentine

La Pologne et l’Argentine s’affrontent ce mercredi soir, dans le cadre de la troisième journée du groupe C. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

L’Argentine et la Pologne jouent ce mercredi soir (20h GMT+1) leur survie au Mondial 2022. Les deux formations s’affrontent au stade 974, dans le cadre de la troisième journée du groupe C.

Avec trois points au compteur derrière les Aigles (4), l’Albicéleste doit arracher la victoire ou au moins faire un match nul et espérer un score de parité entre le Mexique et l’Arabie Saoudite, dans l’autre rencontre de ce groupe, ou une victoire des Mexicains par moins de quatre buts d’écart pour poursuivre l’aventure en terre qatarie. De leur côté, les Polonais n’ont besoin que d’un point pour valider leur billet pour le tour suivant.

Pour cette rencontre, le sélectionneur de l’équipe d’Argentine, Lionel Scaloni, a aligné un système 4-4-2 avec Emiliano Martinez dans les cages et le quatuor Nahuel Molina-Nicolas Otamendi-Cristian Romero-Marcos Acuña en défense. Lionel Messi et Julian Alvarez sont positionnés en attaque. En face, l’entraineur de la Pologne mise également sur un 4-4-2 avec Robert Lewandowski et Karol Świderski en attaque.

Les compos officielles des deux équipes:

Pologne : Szczęsny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski – Zieliński, Krychowiak, Bielik, Frankowski – Świderski, Lewandowski

Argentine : E. Martinez – Molina, Otamendi, Romero, Acuña – Di Maria, De Paul, Fernandez, Mac Allister – Messi, Alvarez