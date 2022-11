Qatar 2022: Mbappé a marabouté une légende néerlandaise avant France-Australie

L’ancienne gloire néerlandaise, Boudewijn Zenden, est sous le charme de Kylian Mbappé qu’il pense avoir progressé par rapport au dernier Mondial, alors que la star du PSG et l’équipe de France lancent leur Coupe du monde 2022 ce mardi face à l’Australie.

Depuis dimanche, la Coupe du monde 2022 est entrée dans sa phase active avec quatre rencontres déjà disputées dont un Sénégal vs Pays-Bas (0-2) et Etats-Unis vs Pays de Galles (1-1). Et ce mardi, c’est pas moins de quatre matchs qui dicteront leur loi sur les pelouses qataries retenues pour cette messe planétaire.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark - - Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique - - Pologne

Aux nombres desquels, un alléchant France-Australie. Tenants du titre, les Bleus vont en effet lancer la défense de leur trône. Et malgré les nombreux forfaits enregistrés notamment Karim Benzema, Paul Pogba et N’Golo Kanté, le sélectionneur Didier Deschamps dispose d’un effectif capable de remporter le trophée.

Dans ce contingent se trouve bien évidement Kylian Mbappé. Révélation de la dernière Coupe du monde où il a remporté le sacre avec les siens pour sa première participation, le buteur du PSG sera sans doute l’un des joueurs à surveiller au cours de cette compétition.

Et pour Boudewijn Zenden, le natif de Bondy a progressé par rapport à ses débuts dans ce tournoi mondial. Visiblement maraboutée par le joueur d’origine camerounaise, l’ancienne légende des Pays-Bas estime que le crack français a l’envergure pour devenir le meilleur joueur du monde.

« Pour moi, Mbappé est encore meilleur qu’en 2018, a jugé l’ancien joueur de l’OM dans L’Équipe. Quand tu es entouré de joueurs de classe, soit tu perds ta place, soit tu joues encore mieux. Lui s’est vraiment transformé en star mondiale, aux côtés de Lionel Messi et Neymar, avec cette capacité à décider d’un match, à réussir des différences, à s’accorder avec eux. » Rendez-vous ce soir au stade Al-Janoub à partir de 20 heures (GMT+1) pour la confirmation.

🗞️ « Rêver d'un autre monde » : la une du journal L'Équipe du mardi 22 novembre 2022. pic.twitter.com/jaCOYQMKEd — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 21, 2022