Qatar 2022: les compos officielles de Japon-Croatie avec Modric

Découvrez les compos officielles du match Japon-Croatie prévu ce lundi à partir de 16 heures (GMT+1), comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

Le Japon et la Croatie s’affrontent ce lundi (16 heures GMT+1), dans le cadre de la huitième de finale de la Coupe du monde 2022. Auteurs d’une phase de poule laborieuse avec deux victoires, contre l’Allemagne (2-1) et face à l’Espagne sur le même score, les Samouraïs Bleus rêvent d’atteindre les quarts de finale dans ce tournoi. Vice-champion en titre, la Vatreni ambitionne de son côté de soulever ce trophée tant convoité.

Pour ce match, le sélectionneur de la Croatie, Zlatko Dalić, a aligné un système 4-3-3 avec Dominik Livakovic dans les cages, derrière Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol et Borna Barisic logés en défense. Le trio Marcelo Brozovic-Luka Modric-Mateo Kovacic va animer l’entrejeu, tandis que Bruno Petkovic est placé en attaque, soutenu par Andrej Kramaric et Ivan Perisic.

En face, les Samourais Bleus s’articulent en 4-2-3-1 avec Shuichi Gonda comme dernier rempart et le quatuor Shogo Taniguchi-Takehiro Tomiyasu-Maya Yoshida-Yuto Nagatomo en défense. Wataru Endo et Hidemasa Morita forment le double pivot défensif. Devant, on retrouve Junya Ito, Daichi Kamada et Ritsu Doan qui se chargeront d’alimenter Daizen Maeda, seul à la pointe de l’attaque.

Les compos officielles:

Japon : Gonda – Taniguchi, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo – Endo, Morita – Ito, Kamada, Doan – Maeda

Croatie : Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic – Modric, Brozovic, Kovacic – Kramaric, Petkovic, Perisic