Qatar 2022: les compos officielles de Croatie – Belgique

La Croatie et la Belgique s’affrontent ce jeudi après-midi, à l’occasion de la troisième et dernière journée du groupe F. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Choc déterminant dans le groupe F de la Coupe du monde 2022 ce jeudi. La Croatie et la Belgique s’affrontent pour une place en huitièmes de finale de la compétition à partir de 16h (GMT+1). En ballotage favorable avant cette rencontre, les Croates n’ont besoin que d’un match nul pour valider leur ticket pour le tour suivant. De leur côté, les Diables Rouges devront absolument s’imposer pour espérer poursuivre l’aventure.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Croatie - - Belgique Fifa Coupe du Monde Canada - - Maroc Fifa Coupe du Monde Japon - - Espagne Fifa Coupe du Monde Costa Rica - - Allemagne Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Arabie Saoudite 1 2 Mexique Fifa Coupe du Monde Pologne 0 2 Argentine Fifa Coupe du Monde Australie 1 0 Danemark Fifa Coupe du Monde Tunisie 1 0 France

Pour ce choc, la Croatie conserve la même équipe que celle qui s’est imposée contre le Canada (4-1) avec un entrejeu composé de Modric, Brozovic et Kovacic. Livaja enchaîne aux avant-postes, épaulé par Kramaric et Perisic. En face, Roberto Martinez aligne Mertens en pointe épaulé par De Bruyne et Carrasco. A noter qu’une défense à trois avec Meunier, Alderweireld et Vertonghen a été alignée.

Les compos officielles

Croatie : Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa – Modric, Brozovic, Kovacic – Kramaric, Livaja, Perisic

Belgique : Courtois – Meunier, Alderweireld, Vertonghen – Castagne, Dendoncker, Witsel, Trossard – De Bruyne, Carrasco – Mertens